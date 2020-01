Bart Verhaeghe verdedigt zich: "Moet de rest dan in krotten gaan spelen?"

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft al heel wat kritiek gekregen omdat de Rode Duivels geen thuismatchen kunnen spelen op het EK. Voor velen is hij de boeman die een stokje voor een nieuw nationaal stadion gestoken heeft.

Maar de realiteit is anders. Wel blijft hij bij zijn standpunt dat het economisch niet te verantwoorden was. "Vooreerst: inderdaad, Nederland, bijvoorbeeld, kan op het EK in eigen land spelen, maar in het stadion van Ajax. Spanje zal in dat van Athletic Bilbao spelen, Rusland in dat van Zenit... Nu, het nationale stadion is er niet gekomen door Bart Verhaeghe, maar door de wetgeving - de óverheid besliste: 'Dit kan hier en nu niet gerealiseerd worden", doet hij zijn versie van de feiten uit de doeken in HLN.

"Maar inderdaad, ik blijf herhalen dat het niet de taak is van de voetbalbond om te investeren in een stadion - het heeft daar de middelen niet voor -, maar integendeel de clúbs moet faciliteren opdat zíj zouden kunnen bouwen. Elke club met een budget van 10 à 12 miljoen kan een stadion zetten voor 10.000 toeschouwers. Dat staat gelijk met één of twee spelers op je budget. Met goed bestuur kun je de banken overtuigen om een lening aan te gaan. Wat is er beter: één fonkelnieuw stadion in Brussel en de rest in krotten laten spelen?"