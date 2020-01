Charleroi wil oude bekende weghalen bij Fulham

Charleroi denkt aan Ibrahima Cissé. De middenvelder speelde in het verleden al in de Belgische competitie, maar nu zouden de Zebra's hem dus willen terughalen. Hij speelt op dit moment voor Fulham in de Engelse tweede klasse.

Ibrahima Cissé is geboren in Luik, maar van nationaliteit is het wel een Guineeër. Hij speelde in het verleden al in de Belgische competitie bij Standard en KV Mechelen, maar in 2017 trok hij naar Fulham. Daar komt hij echter weinig aan spelen toe. Dit seizoen speelde hij nog maar één keer 45 minuten mee. Volgens Het Nieuwsblad wil Charleroi er nu van profiteren om de defensieve middenvelder terug naar België te halen. Eerst dachten ze aan Louis Verstraete om het middenveld te versterken, maar deze deal gaat niet door.