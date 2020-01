Franky Vercauteren geeft selectie van Anderlecht vrij voor clash tegen Club Brugge: Colassin enige spits

Met de komst van Club Brugge krijgt Anderlecht in 2020 meteen een affiche voorgeschoteld die kan tellen. Trainer Frank Vercauteren heeft zijn selectie voor het altijd beladen treffen met de rivaal vrijgegeven. Vercauteren heeft 21 spelers aangeduid.

Anderlecht - Club Brugge gaat zondag door in een uitverkocht Lotto Park. Naast het feit dat een zege tegen de leider goed zou zijn voor de uitstraling van de club, kan paars-wit de punten uiteraard nog steeds goed gebruiken in de strijd om play-off 1.

Te vroeg voor Vanden Borre

Zoals verwacht komt deze wedstrijd voor Anthony Vanden Borre nog net iets te vroeg. Dat had coach Vercauteren al laten doorschemeren. Verder valt in zijn selectie ook nog op dat Antoine Colassin de enige spits is. Krijgt de 18-jarige youngster tegen Club speelminuten? Kemar Roofe geraakt niet tijdig fit.

De selectie van RSCA: Trebel, Lokonga, Saelemaekers, Murillo, Colassin, Roef, Luckassen, Kayembe, Cobbaut, Amuzu, Van Crombrugge, Doku, Sardella, Kana, Vlap, Chadli, Zulj, Dewaele, Didillon, Kompany en Makarenko.