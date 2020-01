Duitse clubs volgen Jules Van Cleemput: "Ik ben niet bezig met een vertrek"

Promovendus KV Mechelen draait een uitstekend seizoen en heeft nog steeds uitzicht op Play-Off I. Verschillende spelers staan dan ook in de belangstelling van binnenlandse en buitenlandse clubs.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn 1.FC Köln en SC Paderborn geïnteresseerd in Jules Van Cleemput. De verdediger zelf heeft weinig zin in een transfer: "Ik ben er niet mee bezig", vertelde Van Cleemput in de krant. "Het is een teken dat ik goed bezig ben, maar ik besef dat ik nog veel progressie kan boeken."

Jules Van Cleemput draait een erg constant seizoen bij KV Mechelen en speelde al mee in 20 wedstrijden waarin hij 2 assists afleverde. Hij heeft nog een contract tot en met 2022 bij KV Mechelen met een optie op een extra jaar.