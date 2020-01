Roger Lambrecht gooit de handdoek: "Het is te laat, er is niets meer aan te doen"

Ex-voorzitter Roger Lambrecht ziet het niet meer goedkomen met (tot voor kort) 'zijn' Lokeren. In een interview met TV Oost bekent Lambrecht dat hij geen hoop meer heeft voor dit Lokeren, dat troosteloos laatste staat in 1B.

Lokeren won vorige week nog enigzins verrassend tegen Virton, wat voor een golf van vertrouwen zorgde. Daar bleef echter niets meer van over na de nederlaag tegen rechtstreekse concurrent Lommel (1-0) van vrijdagavond.

Ook Roger Lambrecht heeft geen geloof meer in een goede afloop. "Er is niets meer aan te doen, het is te laat. We staan op de laatste plaats en we verloren dit weekend alweer. Ik denk dat we de hoop moeten opgeven."

Naast de sportieve malaise hangen ook financiële problemen als donkere wolken boven Daknam. "Mijn hart bloedt", aldus Lambrecht. "We hebben allemaal 25 jaar ons uiterste best gedaan voor Lokeren. Om dit dan te zien na mijn afscheid: het valt me heel zwaar", besluit een aangeslagen Lambrecht.