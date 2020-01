Thibaut Courtois staat in Spanje bekend als 'de giraf'

Vorig seizoen moest Thibaut Courtois heel wat kritiek incasseren bij Real Madrid, maar tegenwoordig kan de Rode Duivel uitstekende statistieken voorleggen. Zelden moet onze landgenoot zich omdraaien. Naast de lof die nu zijn kant uitkomt, heeft hij ook een opvallende bijnaam beet.

Vlak voor de thuiswedstrijd tegen Sevilla kwam Courtois in de spelerstunnel een bekend gezicht tegen: Sergio Reguilón. Een 23-jarige Spanjaard die eigendom is van Real Madrid, maar uitgeleend wordt aan... Sevilla. Hij was alleszins blij toen hij Courtois zag.

Reguilón riep Courtois toe om hem te kunnen begroeten en deed dat op een opmerkelijke manier. "Giraf, giraf", klonk het. Waarna er een hartelijke begroeting volgde tussen de twee. De verkregen bijnaam van Courtois heeft wellicht iets met zijn lengte te maken. De doelman is 1m99.