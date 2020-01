'Tottenham wil vervanger van Vertonghen weghalen bij seizoensrevelatie'

Blijft Jan Vertonghen bij Tottenham of niet? Zijn contract loopt er af in juni en het is nog onduidelijk of hij dat zal verlengen.

In Londen ligt alvast een plan-B op tafel. Volgens Daily Mirror denkt Tottenham aan Jack O'Connell van Sheffield United. O'Connell is een 25-jarige, linksvoetige centrale verdediger. Hij is al jaren een basispion bij Sheffield, dat dit jaar vriend en vijand verrast en zevende staat in de Premier League. Het heeft twee punten meer dan Tottenham. De Brit ligt nog tot 2023 vast bij The Blades. Transfermarkt.de schat zijn marktwaarde op tien miljoen euro.