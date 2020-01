PSG bevestigt transferverzoek van Edinson Cavani: "Niet zeker of hij hier in februari nog speelt"

Edinson Cavani gaat vertrekken bij PSG. Is het deze winter niet, dan wel op 1 juli, want dan loopt het contract van de Uruguayaan af.

Edinson Cavani is straks dus einde contract bij PSG, maar de aanvaller wil tot dan niet op de bank verkommeren bij de Franse club. Hij wil dus deze maand nog vertrekken en dat maakte hij duidelijk met een transferverzoek. Hij startte nog maar vier keer in de Ligue 1 dit seizoen en staat onder Mauro Icardi in de pikorde.

PSG heeft dat zondag bevestigd en ook dat er concrete interesse is vanwege Atlético Madrid, dat al een bod heeft gedaan, maar dat werd te laag bevonden. "Het is niet zeker of Cavani in februari nog voor PSG zal spelen", liet technisch directeur Leonardo zondag optekenen.

Met 198 goals achter zijn naam is de 32-jarige Cavani topschutter aller tijden van PSG.