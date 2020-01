Sporting Lokeren terug financieel gezond? "Structurele en omvangrijke sponsordeal afgesloten"

Sporting Lokeren heeft goed nieuws voor iedereen met een hart voor de club. Er zou namelijk een structurele en omvangrijke sponsordeal afgesloten zijn. Het staat op de website van de club.

Louis De Vries geeft meer uitleg. "De voorbije weken waren niet altijd even makkelijk. We wisten waar we mee bezig waren, maar we mochten er nog niet over communiceren. Vandaag en morgen wordt de belangrijke sponsorovereenkomst helemaal in orde gebracht", aldus de voorzitter van Sporting Lokeren.

Zo zou de club opnieuw financieel gezond zijn. "We willen nu verder bouwen aan een mooie toekomst. Het gaat om een sponsordeal van 4 jaar, maar het objectief is een structurele samenwerking met deze partner binnen Sporting Lokeren", aldus De Vries op de website van de club.

Op de website wordt uitgelegd dat ze de uitlatingen van de ere-voorzitter (Roger Lambrecht heeft alle hoop opgegeven) betreuren en dat er vanuit verschillende hoeken geprobeerd is om de club te destabiliseren. Er zou ook geen sprake zijn van een mogelijke fusie.