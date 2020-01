Alen en Lardot fluiten heenmatch halve finales, Bosuil en Jan Breydel flink gevuld

Zulte Waregem, Club Brugge, KV Kortrijk en Antwerp maken zich op voor hun heenwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup. Ook de scheidsrechters voor die matchen zijn intussen bekend.

Woensdag ontvangt Club Brugge Zulte Waregem in het Jan Breydelstadion. De partij staat onder leiding van Wesley Alen. Een dag later zijn Antwerp en KV Kortrijk aan de beurt voor hun heenmatch in de halve finale van de Beker van België. Die partij wordt gefloten door Jonathan Lardot.

📝 Find out the appointments for the semifinals of the #CrokyCup! 🧐 pic.twitter.com/NZbAfnMlNS — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) January 21, 2020

Beide partijen zullen in een kolkend sfeertje worden betwist. Voor de West-Vlaamse cupmatch in Brugge zijn er ongeveer 20.000 kaarten verkocht. Tickets kopen kan op de dag van de match aan de loketten.

Het Bosuilstadion is ook bijna uitverkocht. Er zijn om en bij de 14.000 plaatsen bezet en er zijn nog een kleine 1.000 kaarten beschikbaar. De tickets zijn woensdag te koop aan het stadion zelf.