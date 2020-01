Waarom Cercle en Moeskroen misschien wel moeilijker worden voor Anderlecht dan Gent en KV Mechelen

Er is eigenlijk weinig veranderd voor Anderlecht na het verlies tegen Club Brugge. Ze hebben alleen één match minder om hun inhaalrace tot een goed einde te brengen. De volgende twee duels worden daarin cruciaal volgens ons.

We geven Frank Vercauteren gelijk hoor als hij zegt dat elke match cruciaal is en dat ze allemaal gewonnen moeten worden. Het gaat in dit artikel vooral over de stijl van spelen die de tegenstanders hanteren. Als we naar de match van zondag kijken, was de algemene conclusie dat Anderlecht in de eerste helft zijn voet naast Club Brugge kon zetten.

Geen slagkracht tegen laag blok

Dat is al een hele stap voorwaarts, maar... Club speelt uiteraard ook heel offensief. Dan heeft Anderlecht ruimte om zijn combinatiespel te spelen en is er plaats voor de lopende mensen. De volgende twee matchen zijn tegen Cercle Brugge en Moeskroen. Niet meteen de twee ploegen die zelf het spel gaan willen maken.

Dat is waar Anderlecht al heel het seizoen problemen mee heeft: ze hebben geen wapens tegen een goed gesloten blok. 0 op 6 tegen Oostende, 0-0 tegen Waasland-Beveren, Eupen, Kortrijk en Charleroi. Als de tegenstander laag staat, heeft paars-wit weinig slagkracht. En nu moet u niet verwachten dat Cercle en Moeskroen de deur gaan openzetten.

KVM en Gent spelen open

De twee daaropvolgende wedstrijden zijn op verplaatsing bij KV Mechelen en Gent. Twee ploegen die - zeker thuis - voor offensief en aantrekkelijk voetbal staan. Dat moet Anderlecht normaal gezien beter liggen. Met daarna nog Eupen, Waasland-Beveren, Zulte Waregem en STVV wordt het alvast afwachten of Anderlecht de lijn van die eerste helft gaat kunnen doortrekken...