Beerschot al twee weken op rij in hetzelfde bedje ziek: "Het is een mentale kwestie"

Twee weken op rij mocht Beerschot het voor eigen volk opnemen en twee keer kwam het ook op voorsprong. Daarna zakte het telkens terug en gaf het aan de tegenstander de kans om terug te komen. Dat deden Union en Roeselare ook, waardoor Beerschot slechts twee punten uit twee matchen puurde.

Zo bleef Beerschot achter met een 2 op 6 en toch wat mentaal oplapwerk. "We gingen na de 1-0 niet meer zo voluit als in de eerste helft en dan begonnen we achter de feiten aan te lopen. Dat is puur een mentale kwestie, want in de eerste helft waren we dominant en voetbalden we met veel vertrouwen en lef", verklaarde Ryan Sanusi na de 1-1 tegen Union.

Gestopt met voetballen

Een goal viel niet in de eerste 45 minuten, maar wel vlak daarna, via de voet van Tarik Tissoudali. Toen kantelde de match. "Het is geen angst die erin sluipt, maar gaan we ervan uit dat we de wedstrijd gewoon kunnen uitspelen. Eigenlijk hadden we moeten doorspelen alsof het nog steeds 0-0 stond. Blijven voetballen en blijven hoog druk zetten, maar dat hebben we nagelaten en zo kwamen zij in de wedstrijd."

De wedstrijd eindigde net zoals tegen Roeselare op 1-1, maar er was wel een contrast wat de geleverde prestatie betreft. "Na de match van vorige week was het wel belangrijk om tegen Union een zeer degelijk eerste 50 à 60 minuten neer te zetten. Dat was nodig om aan onszelf en het publiek te laten zien dat we ergens op kunnen voortborduren", besloot Sanusi.