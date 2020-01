OFFICIEEL: Vanderbiest verlaat RWDM en keert terug naar het oude nest

Fred Vanderbiest is na minder dan vijf maanden gestopt als hoofdtrainer van RWDM. Vanderbiest keert terug naar KV Mechelen.

RWDM slaagde er eind augustus na lang aandringen in om de Brusselaar los te weken bij KV Mechelen, waar hij aan de slag was als T2.

RWDM staat na achttien speeldagen op een teleurstellende achtste plaats in de tweede amateurklasse. Afgelopen weekend werd nog met 3-1 gewonnen van rode lantaarn Sint-Eloois-Winkel Sport.

“We zijn zeer tevreden dat Fred terugkeert. Dit was een opportuniteit voor onze staf”, zo vertelde algemeen directeur Frank Lagast op de clubsite.

“In 2018 kwam Fred Vanderbiest als assistent-trainer in dienst bij Malinwa waarna hij afgelopen zomer voor het trainersschap bij RWDM koos. Zowel met KVM als met RWDM is er een mondeling akkoord over de terugkeer van de T2.”

Malinwa meldt daarnaast ook dat de samenwerking met assistent-trainer Bart Janssens is beëindigd.