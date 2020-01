🎥 OFFICIEEL: Oud-Heverlee Leuven haalt Canadees toptalent binnen

OHL heeft zich woensdag versterkt met Tristan Borges. Dat is een 21-jarige Canadese rechtsbuiten.

Borges komt over van Forge FC uit de Canadese eerste klasse. Van januari 2016 tot juli 2018 voetbalde hij al in Nederland voor Heerenveen, wat zijn integratie in Leuven ongetwijfeld zal bevorderen.

Voor Forge FC was hij goed voor twaalf doelpunten en vijf assists in 33 wedstrijden. Borges tekende voor 2,5 jaar bij Leuven.

“Met Tristan Borges halen we een jonge, zeer beloftevolle speler die snelheid en explosiviteit toevoegt aan onze selectie", vertelde technisch Directeur Wim De Corte in een persbericht.

"Tristan ontwikkelde zich het afgelopen jaar enorm wat leidde tot een eerste selectie voor de Canadese nationale ploeg. We zijn dan ook verheugd dat Tristan Borges ons project boven een aanbieding uit de MLS koos en zich samen met OHL verder wil ontwikkelen.”