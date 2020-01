Vertrekt Zweedse middenvelder opnieuw bij AA Gent?

Eric Smith mag zich opnieuw een speler van AA Gent noemen sinds zijn uitleenbeurt aan het Noorse Tromsø IL afliep. Het is wel maar de vraag of de Zweed nog lang in Oost-Vlaanderen zal rondlopen.

Smith trok mee op stage met AA Gent en verklaarde ‘perfect in de Gentse ruit te passen’, maar zat voor de eerste speeldag na de winterstop niet in de wedstrijdselectie van Jess Thorup Volgens Het Nieuwsblad schermt de 23-jarige middenvelder met interesse van het Deense Brøndby, de Duitse tweedeklasser St Pauli en de Zweedse clubs Norrköping en Göteborg. Norrköping in de club waar Gent hem in 2018 weghaalde. Smith ligt nog tot de zomer van 2022 onder contract bij AA Gent. De kans dat Gent hem absoluut in België wil houden, lijkt niet al te groot.