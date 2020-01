Wordt jongste voorzitter ooit uit de Ligue 1 CEO van KV Oostende?

De verkoop van KV oostende aan investeringsmaatschappij Pacific Media Group is bijna rond. De 31-jarige Gauthier Ganaye zou de nieuwe CEO worden.

Door de administratieve rompslomp duurt het allemaal even, maar stilaan worden de plannen van Pacific Media Group duidelijk.

De investeringsmaatschappij zal volgens Het Nieuwsblad 75 tot 80 procent van de aandelen kopen. Frank Dierckens blijft voorzitter met een minderheidsparticipatie, maar de Amerikanen nemen de club wel in handen.

Gauthier Ganaye moet de nieuwe CEO worden. Hij is amper 31, maar heeft een diploma Handelsrecht en Financiële Analyse. Tot afgelopen zomer was hij voorzitter van Nice: de jongste ooit in de Ligue 1.

Ganaye hielp de waarde van Nice in drie jaar vervijfvoudigen: van een aankoopprijs van twintig miljoen in 2016 tot een verkoopprijs van honderd miljoen in 2019.