Het sprookje van Sheffield United: Chris Wilder als grondlegger van het succes

De verrassing dit seizoen in de Premier League is zonder enige twijfel Sheffield United. De club staat al een hele tijd comfortabel in de linkerkolom en mag stiekem zelfs dromen van Europees voetbal.

Met de 52-jarige Chris Wilder aan het roer, promoveerde afgelopen seizoen het bescheiden Sheffield United naar de Premier League. Wilder is een echte man van de club. Hij werd geboren in een buitenwijk van Sheffield en op jonge leeftijd was hij al ballenjongen bij de club.

Na een korte periode bij Southampton keerde Wilder in 1986 terug op Bramall Lane. De Brit speelde bij de club van zijn hart regelmatig, maar hij werd ook driemaal uitgeleend. Na periodes bij Rotherham United, Notts County, Bradford City en Halifax Town sloot Wilder zijn spelersloopbaan af. Hij debuteerde bij Alfreton Town op het negende niveau in Engeland als coach. Na enkele maanden besloot Halifax Town om hem al terug te halen. De club was op dat moment net gedegradeerd uit de League Two en kampte met ernstige financiële problemen.

De grondlegger van het succes: Chris Wilder

Hoewel Halifax geregeld de lonen niet kon uitbetalen en er heel wat openstaande schulden waren, bleef Wilder de club wel zes jaar trouw. In 2008 kwam er een einde aan de samenwerking toen Halifax kapseisde onder de zware financiële problemen. Nadien ging Wilder aan de slag bij Bury als assistent van... Alan Knill, zijn huidige assistent bij Sheffield. Na een half jaar vertrok hij opnieuw om als hoofdcoach aan de slag te gaan op het vijfde niveau bij Oxford. Hoewel ook deze club het financieel erg zwaar had en Wilder zijn beste speler verloor met een gebroken been, slaagde hij er toch in om promotie af te dwingen. Via de play-offs keerde de ploeg terug naar de League Two. Op dat moment was de mentor van Wilder niemand minder dan Sir Alex Ferguson die de tijd nam om hem geregeld kleine aanwijzingen en tips te geven.

In februari 2014 merkte Northampton Town de sterke prestaties van Wilder op en besloot het om hem een uitweg te bieden. Wilder twijfelde niet lang en na de wedstrijd van Oxford tegen Torquay United stapte hij meteen in zijn auto om naar Northampton te rijden. Na een jaar kwam ook deze club weer in de financïele problemen terecht en de technische staf moest meer dan drie maanden wachten op een loon. Wilder liet zich echter niet uit zijn lood slaan en de club promoveerde zelfs naar de League One en kwam ook financieel in beter vaarwater terecht.

De terugkeer bij Sheffield en dubbele promotie

In de zomer van 2016 kwam voor Chris Wilder de niet te weigeren club langs: Sheffield United. De cirkel leek rond voor Wilder, maar makkelijk was het allemaal niet. De club werkte zelden langer dan een half jaar met een manager door en ook voor Wilder begon het bijzonder slecht. Naast de stroeve sportieve prestaties was er ook ruzie aan de top van de club. Kevin McCabe en de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud konden het niet met elkaar vinden waardoor er weinig investeringsmogelijkheden waren.

Toch wist Wilder de situatie weer op een positieve manier te keren. Hij haalde spelers binnen uit de lagere regionen en dat loonde. Enkele spelers die Wilder toen haalde, spelen nog steeds bij de club. Bijvoorbeeld revelatie Jack O’Connell speelde op zijn zestiende nog op het elfde niveau van het Engelse voetbal, terwijl Chris Basham op zeventienjarige leeftijd nog werkte bij McDonald’s. Wilder wist in zijn eerste seizoen al te promoveren naar de Championship.

Premier League

Na twee jaar op het tweede niveau promoveerde Wilder met zijn Sheffield United terug naar de Premier League. Buiten Michael Verrips, Muhamed Besic en Lys Mousset spelen er enkel Ierse, Noord-Ierse, Britse en Welshe spelers voor de club. Het team speelt in een herkenbaar 3-5-2 systeem en heeft als enige filosofie: hard werken.

Heel wat spelers kregen van Wilder een tweede of een derde kans op het hoogste niveau. Doelman Dean Henderson komt op huurbasis over van Manchester United en ontpopte zich dit en vorig seizoen tot puntenpakker. Enda Stevens, Lys Mousset en Oliver Norwood waren compleet overbodig bij respectievelijk Aston Villa, Bournemouth en Fulham, maar bewijzen nu gewoon het niveau aan te kunnen. Het is dan ook uitkijken waar deze sympathieke club in mei zal eindigen in de Premier League.