Twee Belgische eersteklassers azen op verbannen Dompé

Jean-Luc Dompé werd enkele dagen geleden door AA Gent naar de B-kern verwezen. Twee Belgische eersteklassers zouden hem een uitweg willen bieden.

Volgens Het Laatste Nieuws tonen zowel Zulte Waregem als Cercle Brugge interesse in de Franse linksbuiten. Dompé had eerder al aanbiedingen uit Griekenland en Turkije naast zich neergelegd.

Afwachten of Zulte Waregem of Cercle Brugge er wel in slaagt de ex-speler van Standard te overtuigen. Ook FC Utrecht en Heerenveen zouden Dompé op hun lijstje hebben staan.

Dompé speelde in totaal al 59 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Hij vond drie keer de weg naar doel en leverde twaalf assists af. In de Ghelamco Arena ligt hij nog maar tot de zomer van 2020 onder contract.