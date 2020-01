Staat Carlos Tevez voor een sensationele terugkeer naar de Premier League?

Manchester United zit met heel wat geblesseerde spelers, maar van versterkingen is voorlopig nog geen sprake. Er is nog steeds geen akkoord met Bruno Fernandes om het middenveld te versterken. Ook voorin hebben ze versterking nodig en daarbij denken ze aan een opvallende naam.

Carlos Tevez speelde in het verleden al bij Manchester United en volgens verschillende media zou hij nu voor een sensationele terugkeer staan. De Argentijn speelt op dit moment voor Boca Juniors, maar Manchester United zou hem willen huren door de blessure van Rashford.

Tevez is al 35 jaar oud en hij scoorde drie doelpunten in 10 wedstrijden voor Boca Juniors. Toch zou hij niet meer in de plannen van de club passen. Manchester United ziet in hem een noodoplossing door de vele blessures.

Toch is het niet duidelijk of de fans wel tevreden zouden zijn met Tevez. Na zijn periode bij Manchester United trok hij namelijk naar Manchester City.