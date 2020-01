Vincent Kompany geeft meer duiding over zijn eigen toekomst

Vincent Kompany is speler-manager bij RSC Anderlecht sinds begin dit seizoen. Rest de vraag: hoelang gaat hij nog verder als speler?

Donderdag beantwoordde Vincent Kompany de vragen van de fans, daarbij kwamen ook vragen over zijn persoonlijke toekomst naar boven.

2022

"Ik ga nog door tot 2022", liet Kompany zich ontvallen. "Ik ben van plan om mijn contract uit te doen. Ik wist waar ik voor stond voor ik begon", pareerde hij ook de kritiek op zijn figuur.

Kompany gaat dus nog door tot en met de zomer van 2022. Of ook het WK in november-december in Qatar nog op de planning staat? Dat zal dan moeten blijken.