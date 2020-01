Sterke man KV Oostende: "Met nieuwe investeerder zijn we binnen drie jaar POI-kandidaat"

Dat het voorzitter Frank Dierckens niet aan ambitie ontbreekt, moge duidelijk zijn. De deal met de investeerders is bijna rond. De licentie komt sowieso in orde, maar de voorzitter wil meer. "Binnen drie jaar zijn we POI-kandidaat", aldus Dierckens.

Frank Dierckens leidt de camera van Play Sports rond in KV Oostende en in zijn bedrijf. De voorzitter van de Kustboys spreekt openhartig over de moeilijke periode waar Oostende doorging.

"Ik doe het nog heel graag, maar ik mag ook niet ontkennen dat ik moeilijke dagen heb gekend. Afgelopen donderdag was de deal met de investeerder voor 95% rond, ik denk dat we ondertussen al op 96% zitten."

Over de overnamepiste van Patrick Orlans en Gino Vanderhaeghen is Dierckens veel minder te spreken. "Eigenlijk was dat 'Blind getrouwd': ik mocht niet weten wie de investeerders waren. Bovendien ging het om een volledige overname..."

Nu het akkoord met nieuwe investeerders bijna rond is, is Dierckens al bezig met de toekomst. "Met deze investeerder moeten we in staat zijn om binnen drie jaar een POI-kandidaat te zijn", stelt een strijdvaardige Dierckens. Straffe taal!