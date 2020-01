Verheyen is voorstander van BeNeLiga: "Clubs die zich verkopen aan buitenlanders moeten straks niet komen zagen"

De BeNeLiga is brandend actueel. Na jaren van welles-nietes lijkt de beslissing nu zo goed als gevallen. Ze gaat erdoor komen. Gert Verheyen is ook wel voorstander.

Er is een trend in het Belgisch voetbal: zonder buitenlandse overnemers/investeerders kunnen de kleinere clubs bijna niet meer concurreren. "Dat is begonnen in 1B en zet zich door tot in de staart van 1A. Daarom zeg ik: die clubs die zich verkopen aan buitenlanders hoeven niet te zagen als er straks een BeNeLiga komt. Ik ben een voorstander van de BeNeLiga. Kunnen we eindelijk commentaar geven in mooie stadions, in plaats van in een kiekenkot, helemaal bovenaan onder het dak. Jij niet?", zegt Verheyen in Het Nieuwsblad.

Is er dan geen vrees dat Ajax elk seizoen kampioen speelt? "Hollanders denken altijd dat zij beter zijn, maar wij geloven ondertussen dat wij superieur zijn. Ik ben geneigd te denken dat onze competitie in zijn geheel moeilijker is dan de Nederlandse. Ik weet het echt niet. Ik ben vooral benieuwd."