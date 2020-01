Lokeren alweer pion kwijt: seizoen spits zit erop na enkelbreuk

Voor het eerst sinds lang was er nog eens positief nieuws te horen in Lokeren. De samenwerking met de Chinese holding werd bekendgemaakt en 's avonds speelde Lokeren niet overdienstelijk tegen OHL (1-1). Toch was er na afloop van de match weer slecht nieuws te melden.

Anel Hajric, de 23-jarige Sloveense spits van Lokeren, liep gisteren in het slot van de wedstrijd tegen Oud-Heverlee een enkelbreuk op. Het seizoen van Hajric, die in de tweede helft mocht invallen van Vreven, zit er zo meteen op. De Sloveen ging in een onschuldig duel -zonder contact- neer en bleef kermend liggen. De reactie van Jelle Van Damme verraadde meteen dat het ernstig was. Hajric moest zichtbaar zwaar aangeslagen van het veld gedragen worden. Anel Hajric kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de competitie. Hierin vond hij twee keer de weg naar doel.