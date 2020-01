Tarik Tissoudali (Beerschot) leeft op na wereldgoal: "Ik hoor in de basis thuis"

Tarik Tissoudali beleeft een ongelukkig seizoen. Vaak verkommerde hij op de bank, maar tegen Union liet hij zich opmerken. Met een fantastisch doelpunt bracht de pas ingevallen Amsterdammer Beerschot op voorsprong.

Het fenomenale doelpunt van vorig weekend weegt niet op tegen het bankzitten van de voorbije maanden, zo vertelt Tissoudali aan GvA. "Onder Vreven heb ik nooit het gevoel gehad dat ik mijn kans heb gekregen, ondanks dat ik een goede voorbereiding speelde. Net toen ik mijn plek had veroverd, werd Vreven ontslagen."

"Bij Losada paste ik dan weer niet in zijn systeem. Al vond hij dat zelf ook jammer, want ik was volgens hem vorig jaar een van de belangrijkste spelers. Maar hij kon zijn systeem niet aanpassen voor één speler."

Een vertrek lijkt dan misschien aan de orde deze winter. Zover lijkt het echter niet te komen. "Als ik niet pas in zijn systeem, kon ik misschien beter kiezen voor een uitleenbeurt of transfer. Na de winterstop hadden we een groepsgesprek en daar kwam uit dat we toch iets aanvallender gingen spelen. En net daarom zit ik hier nog, want ik had aanbiedingen uit de Nederlandse Eerste Divisie en de Serie B in Italië. Zelfs een club uit Thaïland kwam met een concreet bod", besluit Tissoudali.