Jelle Bataille na heerlijke goal buitenkant rechts: "Mijn linkervoet is niet echt top, dus..."

Jelle Bataille deed KV Oostende vrijdagavond dromen van een gouden driepunter op Sclessin. In de laatste tien minuten keerde Standard de situatie toch nog om.

KVO speelde een goede wedstrijd in Luik. Het stond goed in blok en kwam er een paar keer gevaarlijk uit. Bataille maakte kort voor het uur met buitenkant rechts de 0-1. Zijn eerste van het seizoen, zijn tweede als prof.“Het was een mooi uitgespeelde aanval, maar het is erg jammer dat deze goal uiteindelijk niets oplevert”, vertelde hij achteraf. “Mijn linkervoet is niet echt top, dus ik dacht: ik probeer het met buitenkant rechts. De bal viel uiteindelijk lekker binnen.”“We blijven wel achter zonder punten, maar als we zoals vandaag voor elkaar vechten kunnen we volgende week thuis winnen van Sint-Truiden.”KV Oostende telt zeven punten meer dan Cercle Brugge. De Vereniging speelt wel zondag nog. Thuis tegen Anderlecht.