Verrassing bij KBVB: beloftencoach Johan Walem vertrekt om zelf bondscoach te worden

De bondscoach van de beloften, Johan Walem, vertrekt per onmiddellijke ingang bij de KBVB. Hij kreeg een aanbod om bondscoach te worden van Cyprus en nam dat aan.

Walem is sinds 2012 beloftencoach, met een tussenstop bij KV Kortrijk. “Ik heb de voorbije jaren met veel passie en plezier gewerkt met de nationale beloften. Met de EK-deelname hebben we vorig jaar ons doel bereikt. Graag wil ik de KBVB, mijn staf en de spelers bedanken. We hebben van de U21 een hecht team gemaakt."

"Ook voor de samenwerking met Roberto Martinez ben ik dankbaar. Het was kiezen tussen doorgaan bij de KBVB of een nieuwe challenge. Ik krijg nu een opportuniteit om bondscoach te worden in Cyprus en die uitdaging wil ik aangaan."