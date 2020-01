Bijna driekwart van Belgen wil Martinez aan boord houden; KBVB wil forse inspanning leveren

Deze zomer staat het EK op het programma voor onze Rode Duivels. Een belangrijke test, voor de ploeg én bondscoach Martinez. Uit een bevraging van Nielsen Sports Belgium blijkt dat maar liefst driekwart van de Belgen aangeven dat ze Martinez ook na het EK nog als selectieheer willen zien.

Nielsen Sports Belgium ondervroeg 1443 personen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel, die aangaven dat ze interesse hadden in voetbal. Maar liefst 75% van dit panel wil Martinez ook na het EK aan boord houden als bondscoach. Amper 7% is tegen, terwijl 18% geen mening had.

Dat Martinez met de goede resultaten van de Rode Duivels indruk heeft gemaakt in de voetbalwereld, hoeft niet te verrassen. Mehdi Bayat gaf al aan dat hij binnenkort met Martinez rond tafel zal gaan zitten om de toekomst te bespreken.

Al zal de KBVB een fikse inspanning moeten doen. Roberto Martinez' palmares oogt mooi (derde op het WK, nummer 1 op de FIFA-ranking) en hij sloeg al enkele aanbiedingen van Europese topclubs af. Het valt dus af te wachten of Bayat en Martinez tot een overeenkomst komen.