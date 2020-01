"Sfeer wordt elke match beter": Jess Thorup roemt de supporters van KAA Gent en duidt op belang van winst tegen Genk

KAA Gent pakte ook tegen KRC Genk opnieuw de volle buit in eigen huis. "Het belang van deze wedstrijd was groot, dat wisten we."

Jess Thorup was een tevreden coach na de nieuwe thuisoverwinning van KAA Gent. "Genk is een team dat volgens mij play-off 1 zal halen. Ze zijn de kampioen van vorig jaar en hebben kwaliteiten. We wisten dat we hen op elf punten konden zetten."

Iedereen had er zin in om Genk op elf punten te zetten

"En het hele team liet vanaf minuut 1 zien dat ze dat ook wilden doen. Iedereen had er zin in. Zelfs na de vroege achterstand bleven we erin geloven. Vlak voor de rust maken we gelijk, dat was goed voor het geloof dat we er nog over zouden gaan. En zo gebeurde het ook", aldus Thorup op zijn persconferentie achteraf.

De oefenmeester van de Buffalo's had ook nog lof voor de supporters: "We hebben onze thuisreeks verder gezet mét onze fantastische supporters. De sfeer wordt elke match beter naar mijn aanvoelen, wat een twaalfde man."