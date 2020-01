Leuvenaars niet opgezet met puntendeling tegen Lokeren: "Er verdiende maar één ploeg om te winnen"

OH Leuven heeft geen goede zaak gedaan in de strijd om de tweede periodetitel. Op het veld van Lokeren -de rode lantaarn streed voor wat het waard was- kwam het niet verder dan 1-1. Twee verloren punten vonden ze bij de Vlaams-Brabanders.

David Hubert baalde als een stekker na de partij. "We verliezen twee punten. Al kan je moeilijk zeggen dat wij ze verliezen, want we hebben er alles aan gedaan. Het balbezit, de doelkansen, de corners… alles was voor ons", zei de controleur.

Gemiste kansen

"Dan kan je maar een ding concluderen en dat is dat er maar een ploeg verdiende om te winnen. Het enige wat we ons kunnen verwijten en dat is een gebrek aan efficiëntie. En dan waren er nog twee penaltygevallen…", besloot hij.

"Voor de rust heeft Lokeren alleen dat doelpunt laten zien. We reageerden wel goed, maar als Defourny geen twee gemaakte doelpunten had gestopt dan had het er helemaal anders uitgezien. We hebben de kansen zelf laten liggen", besloot Tom Van Hyfte, die zijn eerste basisplaats van 2020 vierde.