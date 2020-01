De zoektocht naar de laagste stamnummers: (Club) 27. De Antwerpse club die al op heel jonge leeftijd stierf, met een link naar KV Mechelen en KBVB

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 27. Union Métropolitaine.

Al te veel kunnen we niet vertellen over stamnummer 27, omdat het een van de allereerste ploegen ooit was van wie het stamnummer werd opgezegd.

Union Métropolitaine Anvers sloot zich in 1907 aan bij de KBVB, 24 jaar later (in 1931) was het verhaal al helemaal geschreven.

Dessain

Het team was een samenvoeging van heel veel scholen en andere katholieke verenigingen en werd opgericht door kanunnik Francis Dessain.

Die was onder meer speler bij Leopold Brussel, voorzitter van KV Mechelen en later ook nog voorzitter van de KBVB.

Erelijst:

/