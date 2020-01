Ex-scheidsrechter laat zich uit over de betwiste strafschopfases tijdens Cercle-Anderlecht

RSC Anderlecht kroop werkelijk door het allerkleinste gaatje tegen Cercle Brugge. Paars-wit kende ook de nodige meeval want de VAR kwam niet tussenbeide op enkele discutabele penaltyfases.

In de tweede helft was er een vermeende handsbal van Kompany. Ref Boucaut en de VAR zagen echter geen graten in de fase. Ex-scheidsrechter Tim Pots, huisref bij Het Laatste Nieuws, geeft de wedstrijdleiding gelijk.

"Er is geen sprake van een schot naar doel of poging om de bal af te blokken. Dan gelden de oude criteria: maakt Kompany een beweging naar de bal of niet? Nee dus, het was helemaal onvrijwillig."

Ook bij de tweede fase met een potentiële handsbal van Luckassen geeft Pots zijn ex-collega's gelijk: "Daar is het cruciaal om te kijken of de arm dicht genoeg bij het lichaam was. Dat was volgens mij het geval: de hand was iets verder, maar de elleboog van Luckassen plakte er bijna tegen. En net daar leek mij het contact te zijn. Bovendien was het beeld niet geweldig duidelijk, een extra reden waarom de VAR niet tussenkwam."