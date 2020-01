Rode Duivels spelen nog 4 oefenmatchen voor het EK: "In maart tegen twee Europese tegenstanders"

De Rode Duivels zijn zeker van deelname aan het EK en hebben nog vier oefeninterlands om zich helemaal klaar te stomen voor het toernooi. Roberto Martinez gaf zondag wat informatie prijs over de oefencampagne.

Bij Sporza bevestigde de Spaanse bondscoach dat er nog twee oefenmatchen in maart zullen gespeeld worden en twee in juni. "In maart spelen we tegen twee Europese landen. Die hebben we gekozen op basis van hun specifieke speelstijl", zei Roberto Martinez. Onder meer Vicewereldkampioen Kroatië en Portugal doen de ronde als mogelijke tegenstanders.

Vitamine D

Waar de matchen gespeeld zullen worden is nog niet duidelijk. "Dat kan in Qatar zijn, maar er is nog niets getekend. We willen in maart wel naar een zonnige bestemming, want de spelers hebben vitamine D nodig."

Uitzwaaimatch

In juni volgen er nog twee matchen, waarvan minstens een in België. "Omdat we tijdens het EK niet in België spelen willen we voor het vertrek nog een keer de unieke chemie tussen fans en spelers beleven", besloot hij.