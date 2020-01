Ex-speler Antwerp verdiende grof geld in Azië: "Tot dertien keer meer dan in België"

Kevin Oris speelde in eigen land onder meer voor Roeselare en Bergen. Bij Antwerp beleefde hij in tweede klasse drie fantastische seizoenen, waarna hij verkaste naar Zuid-Korea. Het Aziatisch avontuur heeft hem geen windeieren gelegd. Voor Voetbalkrant.com blikt hij terug op zijn profcarrière.

Kevin Oris speelde in België 110 wedstrijden in tweede klasse en 'slechts' 40 in eerste klasse. Een bewuste keuze. "Ik wist van mezelf maar al te goed dat ik niet enorm veel talent had, maar dat ik met mijn wilskracht veel kon goedmaken. Ik had misschien wel mijn hele carrière kunnen spelen bij een ploeg uit de rechterkolom van 1A, maar dat sprak me niet aan. Ik ben een spits en wil in de eerste plaats aanvallen, wat bij ploegen onderin de rangschikking vaak niet prioritair is. Bovendien was aan de top in 1B ook in financieel opzicht veel interessanter. Ik was liever een goede speler in tweede klasse dan een anonieme in eerste klasse", bekent Oris.

Antwerp als springplank

In de zomer van 2009 belandde Oris bij Antwerp. Hij beleefde er naar eigen zeggen een prachtige tijd. "Dat waren prachtige jaren. We speelden goed en wonnen veel en Antwerp was, zelfs als tweedeklasser, een ploeg waar je in de kijker kon lopen. Ik kreeg al aanbiedingen uit Cyprus en Griekenland, maar dat vond de toenmalige Antwerp-top maar niets."

Toen in januari 2012 het Zuid-Koreaanse Daejeon Citizin naar de boomlange spits informeerde, ging het snel. "Ze boden €100 000, wat toen een smak geld was voor Antwerp. Ik heb de sprong gewaagd en heb me dat nooit beklaagd."

Verschil in mentaliteit is gigantisch

Het duurde niet lang vooraleer Oris zijn draai vond in Zuid-Korea, zowel op als naast het veld. "Ik groeide er uit tot een held. Niet altijd prettig, want ik hou niet zoveel van aandacht. Ik speelde er halve finale van de Champions League en werd ook topschutter."

Een speler die Oris steeds is bijgebleven, is Ki-Hyeon Seol. De flankaanvaller, die in België nog voor Antwerp en Anderlecht speelde, genoot een enorm aanzien in eigen land. "Die man was een legende. Hij maakte deel uit van het fantastische Zuid-Korea dat onder Hiddink op het WK2002 de halve finale haalde. Er was steeds enorm veel respect voor hem. De mentaliteit is trouwens totaal anders daar. Er heerst veel meer discipline. Het was voor mij in dat opzicht even wennen toen ik terug in België aan de slag ging."

Naast het sportieve avontuur was het ongetwijfeld ook het financiële plaatje dat Oris overtuigde om de grote oversteek te maken. "Toen ik naar Zuid-Korea ging, verdiende ik 4 à 5 keer meer in vergelijking met wat ik bij Antwerp kreeg. Op mijn hoogtepunt verdiende ik tot dertien keer meer, tot zo'n 80 000 à 85 000 dollar per maand. Het was de bedoeling om er anderhalf jaar te spelen om mijn huis terug te betalen. Uiteindelijk ben ik er iets langer gebleven (Oris keerde na zes jaren in 2018 terug, nvdr.)", besluit Kevin Oris.

Zoals u al kon lezen op onze website, voetbalt Kevin Oris vandaag nog steeds, zij het niet meer als prof. Samen met zijn broer vormt hij het spitsenduo van Berg en Dal. Lees er hier alles over.