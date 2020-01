Tim Pots: "Goal Virton had niet goedgekeurd mogen worden"

Op bezoek bij Virton kreeg Beerschot zaterdag een heel discutabel doelpunt tegen. Een kwartier voor tijd scoorde Ribeiro het enige doelpunt van de partij. Dit nadat Virton een vrije trap snel nam, terwijl de ref de muur nog aan het juist zetten was.

Terwijl ref Arthur Denil zijn lijn nog met trekken moest vanishing spray, nam Lecomte de vrije trap snel en kort tot bij Ribeiro, die met wat geluk het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen trapte. Beerschot-coach Losada kookte achteraf van woede.

Tim Pots laat zich in Het Laatste Nieuws uit over deze discutabele met grote gevolgen. "Het is geen scheidsrechterlijke dwaling in de strikte zin, maar hij heeft niet gehandeld volgens de aanvullende richtlijnen die ze meekrijgen."

"Een spelhervatting kan enkel snel als een ref de situatie niet moet managen. In dit geval was hij duidelijk met 'muurmanagemant' bezig. De goal had dus afgekeurd moeten worden", aldus Pots.