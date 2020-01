Verlangen groot bij Roeselare om reeksje met zelfde resultaten te doorbreken: "Nog zoveel scenario's mogelijk"

Eens je een paar wedstrijden op rij niet kan winnen, is het soms moeilijk om van die trend af te geraken. Vraag maar aan Roeselare. Niet dat het de laatste tijd in 1B slecht bezig is, maar die felverhoopte overwinning laat al een tijdje op zich wachten.

In de laatste vijf duels verloor Roeselare enkel de thuiswedstrijd tegen Virton. Alle andere recente ontmoetingen draaiden uit op een gelijkspel. Telkens bleef die zege net uit."We zijn er een paar keer dichtbij geweest", weet Wouter Biebauw. "Als je eens de drie punten kan pakken, scheelt dat een slok op een borrel."

Moeilijk weg te zetten

De doelman van Roeselare tracht er toch positief tegen aan te kijken. "Het toont ook aan dat we moeilijk weg te zetten zijn. In deze reeks zijn de meeste ploegen aan elkaar gewaagd. Het moet ook een beetje meezitten en de bal valt net niet goed voor ons om die overwinning te pakken."

Pas in september competitief

Sowieso is het al een grote verbetering in vergelijking met het seizoensbegin. "We hebben al eens een 4-0 of een 5-0 om de orgen gekregen. Pas in september hadden we een ploeg om competitief mee te zijn. Dat is wel jammer. Het is deels gelukt om er weer bovenop te komen en we moeten nu gewoon nog zoveel mogelijk punten sprokkelen."

Qua ambities overheerst momenteel realisme, ondanks een nog steeds beperkte achterstand op de leider in de tweede periode. "Het behoud primeert. We willen zo snel mogelijk Lommel bijbenen. Daar hebben we nog vijf wedstrijden voor. Voorts zijn er nog zoveel scenario's mogelijk. We moeten niet te ver vooruit kijken."