Courtois over overlijden van Kobe Bryant: "Iedereen zal hem als een legende herinneren"

Net als veel Rode Duivels is Thibaut Courtois een grote fan van de NBA. De doelman van Real Madrid is zelfs een persoonlijke vriend van Joel Embiid, de ster van de Philadelphia 76'ers. Het overlijden van Kobe Bryant was voor hem ook een enorme klap.

Courtois zag veel van zichzelf terug in Bryant, die een ongelooflijke winnaarsmentaliteit had. "Ik kwam terug van de opwarming en Lucas (Vázquez, red.) vertelde het mij. Ik geloofde hem niet. Maar hij vertelde dat het geen grap was, hij was serieus", zuchtte hij bij Real TV. "Ik begon basketbal te kijken op het moment Bryant bij de Lakers speelde. Hij is iemand die in zichzelf geloofde, die geen minuut wilde opgeven voor datgene waarvan hij hield. Iedereen houdt van de ‘Mamba Mentality’ en zal hem als een legende herinneren.”





