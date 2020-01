🎥 Het Duivelse weekend: 'Beste doelman ter wereld', een magistrale pre-assist van Praet en Belgen betrokken in heerlijke titelstrijd in Duitsland en Italië

Geen Premier League, maar FA Cup in Engeland dit weekend. In de andere landen werd wel competitievoetbal gespeeld.

Thibaut Courtois heeft zijn topvorm opnieuw te pakken. Hij hield opnieuw de nul en hielp Real Madrid zo aan een zuinige zege tegen Real Valladolid. Courtois hield in achttien competitiewedstrijden nu al tien keer de nul: dat is ook het aantal tegendoelpunten dat hij incasseerde in de competitie.

Courtois lijkt bevrijd te keepen sinds het vertrek van Keylor Navas. ‘De beste doelman ter wereld’, hoor je weer links en rechts. Het zal alleszins niet veel schelen.

Courtois has kept a clean sheet in 8 of the last 11 matches he’s played and has only conceded 3 goals (against Sevilla, Valencia & Real Sociedad). He’s only conceded 6 goals in the last 16 matches in all competitions. Courtois has become a giant in front of Madrid’s goal. [marca] pic.twitter.com/a5N7Zk8ngJ — SB (@Realmadridplace) January 27, 2020

In de FA Cup mochten Divock Origi (2-2 en replay tegen derdeklasser Shrewsbury Town) en Michy Batshuayi (1-2 winst tegen Hull City) nog eens aan een wedstrijd beginnen.

Origi scoorde niet, Batshuayi bracht de Blues al na acht minuten op voorsprong. Toch al doelpunt nummer zes in 570 minuten voor Batsman dit seizoen. Dat is één doelpunt om de 95 minuten.

Het Belgische hoogtepunt uit de FA Cup kwam van Dennis Praet. Hij zette Leicester City al na vijf minuten met een heerlijke pre-assist op weg naar de 0-1. Meteen ook de eindstand.

Ook in Duitsland waren er Belgen aan het feest: Axel Witsel en Thorgan Hazard wonnen met 5-1 van FC Keulen. En even belangrijk: leider RB Leipzig verloor met 2-0 van Eintracht Frankfurt.

Benito Raman ontbrak ziek bij Schalke 04, dat 5-0 verloor van Bayern München. In Italië had Atalanta de geblesseerde Timothy Castagne niet nodig om Torino af te maken. Het werd 0-7. Atalanta scoorde nu al 57 doelpunten in 21 wedstrijden. Geen enkele buurt in de Serie A komt in de buurt.

Toekomstige Rode Duivel Dodi Lukebakio bezorgde Hertha Berlijn bij het ingaan van de slotminuut de drie punten tegen Wolfsburg en Koen Casteels met een achterwaartse kopbal.

🔥 | Dodi Lukebakio bezorgt @HerthaBSC de volle buit in de allerlaatste minuut! 💪🇧🇪#WOBBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/CTw7gowR3z — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 25, 2020

Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan verkocht zijn ex-club Inter en Romelu Lukaku dan weer een dreun in de titelstrijd. Hij maakte tien minuten voor tijd gelijk met een afgeweken schot. 1-1, meteen ook de eindstand.

Dries Mertens is nog steeds geblesseerd, maar Napoli won zondagavond wel met 2-1 van Juventus. Inter sluipt zo toch een puntje dichter bij Juve. Het verschil bedraagt nog drie punten. De dreun van Radja veranderde zo in een tikje. Lukaku en co mogen nog steeds dromen van de titel.