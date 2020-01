Analyse De zoektocht naar de laagste stamnummers: 28. De Leeuwen van 't Stad, de al te vaak vergeten Antwerpse club

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 28. Berchem Sport.

Antwerp (stamnummer 1) en Beerschot (stamnummer 13) kent uiteraard iedereen, maar met Berchem Sport speelt er nóg een Antwerpse club met een bijzonder grote geschiedenis in de nationale reeksen van het voetbal. Al te vaak zijn ze het 'slachtoffer' van de grote rivaliteit tussen de twee andere grote clubs in het Antwerpse, waardoor ze gewoon simpelweg vergeten worden of over het hoofd worden gezien. En toch: ook Berchem bestaat al sinds 1908 als voetbalclub. In de jaren 1949, 1950 én 1951 werd de club drie keer op rij vice-kampioen, nog steeds dé grootste succesperiode uit de geschiedenis van de club, met topspelers als Marcel Dries en de broers Albert en Constant De Hert. Ludo Coeck Begin jaren '70 speelde Ludo Coeck er zijn wedstrijden voor hij naar Anderlecht verkaste en uiteindelijk veel te vroeg zou sterven in een auto-ongeluk. Rik Coppens was er speler-trainer, Dick Advocaat speelde er zelfs even en Eric Van Meir maakte er zijn debuut als prof. De laatste keer dat Berchem op het hoogste niveau speelde is alweer geleden van het seizoen 1986-1987, daarna werd het verval enigszins ingezet met een degradatie naar derde klasse drie seizoenen later. Er werd lange tijd gehopt tussen derde en vierde klasse, met zelfs een jaartje in de eerste provinciale Antwerpen. Ondertussen zit het team in de Tweede Amateurklasse en kijkt het verder naar de toekomst, met ook een vernieuwing van het stadion. Toekomstvisie In die 2e Amateurklasse B staat het team momenteel in de onderste regionen, maar de reeks heeft heel veel problemen: Duffel gaf algemeen forfait ondertusen, ook Vosselaar en mogelijk Geel zullen afhaken. Berchem probeert ondertussen het hoofd boven water te houden. Het team zet al sinds jaar en dag in op de jeugd en heeft sinds enkele jaren ook een vrouwenploeg. De A-ploeg steeg ondertussen al van vierde naar tweede provinciale en probeert gestaag door te groeien. Erelijst: Vice-kampioen (3x) in 1949, 1950 en 1951