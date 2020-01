Wie is Michael Krmencik? 'One club man' en bijna-boeman van Antwerp die bij Club Brugge voor eerste buitenlandse avontuur kiest

De nakende transferdeadline begon akelig dichtbij te komen, San Lorenzo wou Adolfo Gaich maar niet lossen en dus besloot Club Brugge het geweer van schouder te veranderen. Alle pijlen zijn nu gericht op Michael Krmencik. Maar wie is de man die menig commentator nachtmerries zal bezorgen?

Toen Antwerp het in de voorlaatste ronde van de Europa League kwalificaties moest opnemen tegen Viktoria Plzen waren ze al gewaarschuwd. Diepe spits Michael Krmencik wordt gevolgd door Club Brugge. Een transfer zou er die zomer niet meer komen voor de 26-jarige Tsjech, maar scoren tegen Antwerp deed hij wel.

Scorende spits

Twee keer zelfs. Met zijn eerste goal sleepte hij verlengingen uit de brand voor Plzen. Zijn goal in de verlengingen werd uitgewist door Mbokani. Geen Europees voetbal dus voor Krmencik en Plzen. Dat is ooit anders geweest.

In al zijn Europese wedstrijden voor Plzen (CL, EL en kwalificaties) – 27 in totaal – trof hij 12 keer raak en gaf hij 3 assists. Ook in de Tsjechische competitie weet hij het doel staan. Op het hoogste niveau zit hij aan 55 treffers in 127 partijen. In de beker aan 10 stuks in 11 matchen.

Krmencik genoot zijn jeugdopleiding bij Viktoria Plzen en is tot op heden een ‘one club man’ gebleven. De spits werd tot zijn 22e wel vijf keer onafgebroken uitgeleend aan Tsjechische eerste- en tweedeklassers, maar vanaf januari 2016 veranderde hij niet meer van club. Tot nu dus. Club Brugge wordt met andere woorden Krmenciks eerste buitenlandse avontuur.

Net zoals Adolfo Gaich, het toptarget van Club deze wintermercato, heeft Krmencik flink wat gestalte (1m91). De Argentijn is de grootste belofte van de twee. Een eventuele doorverkoop later zal bij Krmencik vanzelfsprekend minder opbrengen dan bij Gaich, maar de Tsjech zou ook een minder groot risico inhouden. De 26-jarige aanvaller pikt al veel langer zijn goaltjes mee en kost heel wat minder.

Krmencik vs Kompany

Op 11 november 2016 debuteerde Krmencik bij het nationale elftal van Tsjechië in een WK-kwalificatiematch tegen Noorwegen en hij scoorde meteen. Tot op heden verzamelde hij 23 caps en daarin scoorde hij acht keer.

In 2017 vocht hij in een vriendschappelijke pot duels uit met Alderweireld, Vertonghen en Kompany én scoorde hij omdat De Bruyne zich de kaas van het brood liet eten. De Rode Duivels wonnen toen wel met 2-1.