Michel Preud'homme kan rekenen op eentje van zijn nieuwe rekruten in Kortrijk

Standard opent speeldag 24 op bezoek bij KV Kortrijk. En Michel Preud'homme wil er meteen staan met zijn troepen. Daar hoort ook een nieuwkomer bij.

Eden Shamir zal er op bezoek bij KV Kortrijk meteen bij zijn. De nieuwkomer van Standard zit in de wedstrijdkern.

Shamir erbij

"Hij is er bij", aldus Michel Preud'homme op zijn persconferentie over de 24-jarige Israëlische middenvelder. Die zich ook uitliet over de rest van de wintermercato.

"Luyindama en Sissako zijn twee jonge spelers om op te leiden, mensen voor de toekomst. Ze trainen bij de A-kern omdat het de beste manier is om te kunnen kijken wat ze kunnen. Of er nog iets zal gebeuren deze winter? Als er nog iets haalbaar komt, dan zullen we zien. Er rest ons nog tot vrijdagavond."