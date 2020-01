Problemen op middenveld bij Genk: winteraanwinst al meteen een paar weken buiten strijd

Mats Möller Daehli heeft al de nodige dosis pech gehad sinds zien overstap naar Racing Genk. Nu is hij minstens twee weken out met een hamstringletsel.

Mats Möller Daehli maakte een debuut in mineur voor Racing Genk. Hij viel in tijdens de zware nederlaag op het veld van KAA Gent. De weel ervoor (0-3 winst op Zulte Waregem) viel de Noor naast de selectie omdat hij griep had.

Nu heeft Daehli volgens Het Laatste Nieuws op training een hamstringblessure opgelopen die hem minstens twee weken aan de kant zal houden. Scans moeten echter nog uitwijzen of de Noor voor een langere afwezigheid moet vrezen.

De afwezigheid komt op een slecht moment voor de Limburgers, want nu Sander Berge op vertrekken staat -hij is zelfs al onderweg naar Sheffield voor medische testen (dat leest u hier)- is de spoeling op het middenveld dun geworden.