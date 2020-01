Coucke of Didillon tegen Charleroi? Wolf hakt knoop door over keeperskwestie

Racing Genk neemt het zaterdag op tegen Charleroi. Genk-coach Hannes Wolf heeft intussen beslist wie er tussen de palen zal staan.

Anderlecht-huurling Thomas Didillon zal de Genkse netten verdedigen tegen de Zebra’s. Dat vertelde Wolf op een persconferentie.

“We kunnen de ervaring van Didillon goed gebruiken”, aldus de Duitser. “Het is lastig voor Gaetan, maar hij heeft dit seizoen wellicht al meer gespeeld dan hij zelf had verwacht. Het is een moeilijke keuze, maar ik moet ze maken.”

Genk huurt Didillon tot het einde van het seizoen van Anderlecht. Het bedong een aankoopoptie en heeft al een percentage van zijn transferrechten in handen.