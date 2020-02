🎥 'Hattrick op deadline day', maar wie is Kemar Lawrence, de laatste wintertransfer van Anderlecht?

Anderlecht haalde vrijdag nog drie versterkingen in huis. Na Marko Pjaca en Dejan Joveljic, legde het ook nog 1,1 miljoen euro op tafel voor Kemar Lawrence.

Kemar Lawrence is een 27-jarige Jamaicaan die sinds maart 2015 voor de New York Red Bulls voetbalde. Afgelopen seizoen speelde hij er nog 22 wedstrijden.

Lawrence is ook Jamaicaans international. Hij speelde al 55 interlands. Hij was één keer actief op de Copa América en drie keer op de Gold Cup. In 2017 trapte hij er zijn land zelfs naar de finale door in minuut 88 een vrije trap in doel te schilderen. (zie video onder)

Lawrence is met vijf doelpunten en tien assists in 146 wedstrijden in teamverband nochtans niet meteen de man van de statistieken. Zijn snelheid is wél een wapen.