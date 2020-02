Deze Rode Duivels versierden geen transfer en moeten zich zorgen maken voor het EK

Het EK zit eraan te komen en voor sommige Rode Duivels begint de tijd nu wel echt te dringen als ze zich in de kijker van de bondscoach willen spelen. Een transfer had daarbij kunnen helpen...

En bij één Rode Duivel is dat ook gelukt: bij Yannick Carrasco. Hij doet het seizoen uit bij Atlético Madrid en hoopt dat in de Spaanse hoofdstad meer in de kijker staat dan in China. Zijn concurrenten bij de nationale ploeg doen het immers niet slecht bij hun respectievelijke clubs.

Maar er waren ook Belgen die geen transfer konden versieren. Zo blijft Jonathan Benteke bij Crystal Palace, waar hij dit seizoen nog niet scoorde en vaker op de bank zat dan hem lief was. Met concurrenten als Batshuayi en Origi voor de spitspositie is een EK-selectie alles behalve een zekerheid voor 'Big Ben'.

Adnan Januzaj

Al starten Batshuayi en Origi ook niet al te veel in de basis bij respectievelijk Chelsea en Liverpool. Zij moeten zich wellicht niet al te veel zorgen maken voor hun EK-selectie.

Dat is wel het geval voor Adnan Januzaj. Hij flirtte met AC Milan en AS Roma, maar blijft uiteindelijk toch bij Real Sociedad, waar hij de laatste maanden soms de selectie niet eens haalt. Hij was er de laatste twee WK's telkens bij, maar moet nu alle zeilen bijzetten om ook naar het EK te mogen.