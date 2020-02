Boskamp begrijpt Anderlecht niet: "Saelemaekers was één van de jeugdproducten waar je kon op verder bouwen"

Anderlecht deed nog heel wat veranderingen op de laatste transferdag. Alexis Saelemaekers naar AC Milan was de meest opzienbarende. Johan Boskamp stelt zich daar toch vragen bij...

Boskamp vindt dat de verkoop van Saelemaekers niet strookt met wat hun visie is. “Ze spreken uit dat ze voor een - ik krijg het woord bijna niet uit mijn strot - project met eigen jeugd gaan, maar verkopen nu weer Saelemaekers. Dat was net een van je jeugdproducten waar je op kon voortbouwen. Blijkbaar zien zij dat anders of ze zitten in extreme geldnood. Alleen is het dan wel vreemd dat je op de laatste dag drie spelers haalt", aldus Boskamp in HBvL.

"Ach, het is al twee jaar bij Anderlecht de ene week dit en de andere week dat. Ze zijn al zes keer van bestuur gewisseld. Of Saelemaekers gaat slagen bij Milan? Ik weet het niet. Hij heeft wel het lef. Hij heeft overal schijt aan, daar houd ik wel van. Maar dat is een enorm grote ploeg in een grote competitie. Ik hoop het voor hem.”