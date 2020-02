OFFICIEEL: KV Kortrijk ziet jeugdspeler naar RWDM vertrekken

RWDM heeft in het diepe slot van de transfermercato nog een transfer weten af te ronden. De Brusselse club neemt Tyron Ivanof over van KV Kortrijk.

Tyron Ivanof werd bij KV Kortrijk steeds gezien als een toptalent. De aanvallende middenvelder stond bij de jeugd meermaals in de belangstelling van Europese ploegen. Enkele zware blessures zorgden ervoor dat hij nooit zijn volledige potentieel kon bereiken.

Ivanof speelde dit seizoen nog mee in twee wedstrijd waarin hij goed was voor een assist tegen Cercle Brugge. Hij gaat nu bij RWDM in Eerste Amateur aan de slag waar hij een ploegmaat wordt van ex-eerste klassers zoals Benjamin Delacourt, Joeri Dequevy en Julien Vercauteren.