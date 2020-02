Lokeren zet treurmars verder: Union te sterk, Van Damme trapt penalty naast

Sporting Lokeren zit nu wel in heel nauwe schoentjes. Omwille van het transferverbod konden ze geen transfers meer doen, aangezien het geld van de Chinese investeerders vrijdag niet op de rekening stond. En de thuiswedstrijd tegen Union bewees dat ze wel wat versterkingen konden gebruiken.

Eigenlijk bewijst al heel dit seizoen dat Lokeren in de zomermercato geen evenwichtige kern had samengesteld. Na het vertrek van Marecek en Tirpan is het er niet beter op geworden. In een wedstrijd waarin de kansen bijzonder schaars waren, wist Tabekou net voor rust Lokeren een eerste oplawaai te verkopen.

In de tweede helft zorgde de pas ingevallen Bah voor de 0-2. Lokeren kreeg nog een penalty en Jelle Van Damme zette zich achter de bal, maar trapte naast. Zonder nieuwe aanvaller - Lokeren hoopt er volgende week nog een transfervrije aan te trekken - lijken ze wel een vogel voor de kat.