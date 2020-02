AA Gent mag zich nog aan gepeperde boete verwachten na vuurwerk op het veld

Er staat AA Gent nog wel iets te wachten na de match op KV Mechelen. Beide supportersclans jenden elkaar voor de wedstrijd, maar die van Gent gingen wel iets te ver.

Er zit wat wrevel tussen de twee supportersschares na de bekerfinale van vorig jaar. Die van KV Mechelen deden er nog een schepje bovenop met een reusachtige tifo.

Als reactie smeten die van Gent hun bengaals vuur op het veld en dat zorgde zelfs voor schade aan het terrein. Pyrotechnisch materiaal is trouwens verboden in België. De match delegate nam het incident op in zijn verslag en de Buffalo's mogen zich dus nog aan gepeperde boete verwachten.