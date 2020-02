Debutant meteen een enorme meerwaarde voor KV Oostende

KV Oostende heeft dit weekend een knappe overwinning geboekt tegen STVV. Ze wonnen met 1-0 na een doelpunt van Fashion Junior Sakala. Hij was niet de enige goede speler bij KV Oostende, want ook debutant Niane toonde zich. Een nieuw spitsenduo lijkt geboren bij de kustboys.

KV Oostende speelde een sterke wedstrijd. STVV kwam er nauwelijks door en zelf wist de thuisploeg heel wat kansen bij elkaar te voetballen. Sakala was dan misschien wel de beste speler op het veld bij de thuisploeg, toch moest debutant Adama Niane niet veel onder doen.

In de eerste helft wist de spits twee keer te scoren, maar beide doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel. Ook in de tweede helft kreeg hij een mooie kans na goed voorbereidend werk van Sakala, maar hij trapte op doelman Steppe. Sakala kreeg dan een rebound, maar hij trapte de bal in het zijnet.

Het was opvallend hoe vlot Sakala en Niane elkaar vonden deze wedstrijd. Een nieuw spitsenduo lijkt geboren bij de kustboys en de supporters zouden de komende weken wel eens heel wat plezier kunnen beleven aan deze twee aanvallers.