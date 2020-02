Onder meer Defour, Bölöni en Clement laten zich uit over doellijntechnologie na discutabel doelpunt: "Liever verloren met een doelpunt zonder twijfel"

Club Brugge won zondagnamiddag met het kleinste verschil van Antwerp. Hans Vanaken maakte het enige doelpunt uit de wedstrijd, maar daarover was een en ander te doen. Was de bal over de lijn of niet? Spelers en trainers lieten zich uit over de zaak en hebben een belangrijke vraag.

Hans Vanaken zelf reageerde rustig op de hele zaak (herlees het HIER nog eens opnieuw), maar bij Antwerp waren ze heel wat minder enthousiast. "Als je de VAR gebruikt, dan moet je ook doellijntechnologie gebruiken", vond Steven Defour. Hij vond bijval bij heel wat van zijn collega's. Sommigen onder hen waren furieus, anderen lachten dan weer smalend. "Als je ziet waar de lijnrechter staat ...", waren ze duidelijk. Coach Bölöni zag het ook met lede ogen aan: "Het is frustrerend. Ik had liever verloren met een doelpunt dat 100% duidelijk was en waar geen discussie over was." Hoe meer correcte beslissingen, hoe beter voor iedereen "Doellijntechnologie? Die zal er wel komen op een bepaald moment om de polemieken te verminderen of weg te nemen. Op het WK is het er ook gekomen na enkele foute beslissingen, het zal in de competitie ook wel ingevoerd worden." Philippe Clement? Die is ook voorstander: "Alles is goed om tot meer juiste beslissingen te komen. Hoe meer correcte beslissingen, hoe beter voor iedereen en hoe beter voor het Belgisch voetbal."

